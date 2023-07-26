تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي قبل صدام اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية كبيرة تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال 30 لمسابقة الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهره، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت1.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

يمتلك فريقي الأهلي والمصري تاريخ عريق في مسابقة الدوري، حيث أن تواجها من قبل في 147 لقاءوتميل كفة الإنتصارات لصالح الاهلي على نظيره المصري قبل مباراة اليوم، حيث التقى الفريقين في 147 مباراة طوال تاريخهما، حقق المارد الأحمر 86 فوزًا مقابل 25 انتصارًا للمصرى، وحسم التعادل 36 مباراة.

سجل الاهلى 227 هدفًا في شباك أبناء بورسعيد، فيما سجل المصري 115 هدفا في الشباك الحمراء.

يُذكر أن التعادل السلبي قد حسم نتيجة لقاء الدور الأول بين الأهلي والمصري، والذي جمع بينهما في يناير من العام الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب.

غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي

يغيب عن مباراة الأهلي 13، على رأسهم على معلول وأليو ديانج ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات للراحة.

يأتي القرار من أجل إراحتهم من الإجهاد الذى اشتكى منه الفريق الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات الموسم الجارى محلياً وأفريقيا.

يغيب محمد عبد المنعم بسبب معاناته من إجهاد عضلي دون مشاركته فى مران الأمس الذى اختتم به الفريق تدريباته استعداداً لمباراة المصرى الليلة.

يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء الأربعاء ببرج العرب اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 لبطولة الدورى، والتى تُعد آخر مباراة فى بطولة الدورى الممتاز.