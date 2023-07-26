توتنهام يكتسح ليون سيتي بخماسية ودياً

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق توتنهام الإنجليزي علي نظيره ليون سيتي النيوزلمدي بخماسية مقابل هدف، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات اهوتسبير للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

افتتح شوال أنور التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة 14، ثم تعادل هاري كين لتوتنهام بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأضاف البرازيلي ريتشارليسون هدفين في الدقائق 48 و52، لتصبح النتيجة ثلاثية لهدف لصالح توتنهام.



والهدف الرابع أحرزه جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 72، ثم أحرز ريتشارليسون الهاتريك، وخامس أهداف توتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

انتهت المباراة بفوز توتنهام بخماسية لهدف، وسيلاقي شاختار يوم الأحد الموافق 6 أغسطس، في ظل استعداداته للموسم الجديد.

موعد إنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن سنطلق موسم 2023-2024 يوم 12 من شهر أغسطس 2023، وسينتهي في يوم 19 من شهر مايو 2024.

وسيتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز بين يومي 13-20 يناير 2024 وأن تقام مباريات ضمن جولتين خلال 48 ساعة.