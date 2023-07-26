ضربه قوية للهلال السعودي قبل مباراة أهلي طرابلس في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره أهلي طرابلس الليبي، مساء غد الخميس، في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة الأمير سلطان عبدالعزيز في الجولة الأولى بالبطولة العربية.

يفتقد الهلال السعودي العديد من النجوم خلال البطولة العربية، وسوف يغيب عن الفريق 5 لاعبين قبل لقاء أهلى طرابلس الليبي.

سلمان الفرج عبدالإله المالكي _ متعب المفرج _ صالح الشهيري _ وخليفة الدوسري ويخوض الخماسي برنامجًا تأهيليًا استعدادًا للمشاركة مع الهلال السعودي.

قائمة الهلال السعودي لمباراة البطولة العربية: