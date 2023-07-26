محمود حماده يتحدث عن عروض الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب محمود حماده لاعب خط وسط فريق فاركو عن سعادته بالتواجد مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، وثقته في التواجد مع الفراعنة بكأس العالم 2026.

تعليق محمودحماده علي عروض الأهلي والزمالك

صرح محمود حماده أن هناك بالفعل عروض تلقاها من أندية بالدوري المصري ولكن مسؤولي النادي لم يخبروه بأسماء الفرق.

وقال: "يتبقى لي عامين في عقدي وأشعر بإرتياح في فاركو وإذا جاء عرض مفيد للنادي ولي بالتأكيد سيتم التفكير فيه.. ومسئولي فاركو اخبرني أن هناك عروض مقدمة لك لكن لم يخبرني بإسم نادي محدد ولم أعلم التفاصيل".

وتابع: " أقوم بالتركيز الشديد مع منتخب مصر ودائمًا ما أقوم بنتفيذ كل ما يطلبه من روي فيتوريا لكن على العكس أقوم بأكثر منها".

وشهدت الساعات القليلة الماضية تواصل أهلي جدة مع المدرب البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وذلك لتدريب الفريق السعودي خلال الموسم المقبل.

وحصلت إدارة أهلي جدة على موافقة مبدئية من فيتوريا لتدريب الراقي خلال الموسم المقبل، بعد عودة الفريق من دوري الدرجة الأولى، للمشاركة في دوري "روشن" خلال الموسم الجديد.