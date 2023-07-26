ألونسو مدرب ليفركوزون يكشف محطته المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، عن مستقبله مع الفريق بعد الموسم المقبل، وتمديد تعاقده الذي ينتهي 2024 من عدمه.

وقال ألونسو :في الوقت الحالي، الفريق هو أهم شيء، أشعر بارتياح في النادي مع الفريق ومع العاملين هنا، هذه ليست قضية مهمة بالنسبة لي في الوقت الحالي.

وقبل نهاية الموسم الماضي، انتشرت شائعات بالفعل حول إمكانية رحيل ألونسو عن تدريب باير ليفركوزن.

وربما يكون ألونسو مرشحا لتدريب ريال مدريد الإسباني في حال رحيل كارلو أنشيلوتي عن الريال لتدريب المنتخب البرازيلي في الصيف المقبل.

وقاد ألونسو فريق باير ليفركوزن للوصول إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي، لكنه ودع البطولة على يد روما الإيطالي.