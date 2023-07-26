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جورجي جيسوس: هدفنا التتويج ببطولة كأس ملك سلمان

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث  البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، خلال وقائع المؤتمر الصحفي قبل  لقاءأهلى طرابلس الليبي  في الجولة الأولى بدور المجموعات  بالبطولة العربية .

 

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أكد جورجي جيسوس خلال وقائع المؤتمر الصحفي قبل مباراة أهلى طرابلس، على أهمية بطولة  كأس الملك سلمان  في شقين ، الشق الأول  عدم تحقيق الفريق البطولة منذ 9 سنوات  المرحلة الثانية مرحلة سوف تكون البطولة برافه أخيره  للموسم الرياضي الجديد .

أشار جيسوسي إلى :" شعرت في يوم من الأيام بعودتي للفريق؛ كوني وجدت الكثير من مشاعر الحب من النادي وجماهيره.. والهلال في داخلي وآمل أن نحقّق أهدافنا"

 

أضاف :" الزعيم كامل تركيزه خلال فترة  المعسكر  الحالية للبطولة العربية  وهدفه بالتتويج بالبطولة ".

أتم حديثه :"  بطولة العربية تعد  من ضمن أهدافنا  وتأتي بفترة مناسبة مع بداية الموسم للوقوف والتركيز للتطوير وتحقيق أهدفنا في البطولة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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