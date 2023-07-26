محمد صلاح يحتفل بصديقه الكرواتي" لوفرين" بعد سنوات الفراق

ياسر رشاد - القاهرة - احتفى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بصديقه المقرب الكرواتي ديان لوفرين.

وذلك بعد أن التقيا لأول مرة بعد 3 أعوام من افتراقهما.

صلاح ولوفرين

واحتفل الاثنان بتلك المناسبة عبر نشر صورهما على حساباتهما الشخصية في "إنستجرام".

ولعب لوفرين مع صلاح 3 أعوام بين عامي 2017 وحتى 2020 وهو العام الذي شهد فوز ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً، ورحل بعدها إلى زينت سان بطرسبرغ الروسي واستقر حالياً في ليون الفرنسي.

ونشر لوفرين صورته وهو يحتضن صلاح وكتب: بعد غياب 3 أعوام، وجدنا بعضنا أخيراً..