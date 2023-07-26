اتفاقية توأمة وشراكة بين بيراميدز وبنفيكا البرتغالي

ياسر رشاد - القاهرة - وقع ناديا بيراميدز عملاق كرة القدم الجديد في أفريقيا، وبنفيكا البرتغالي، أحد عمالقة كرة القدم التاريخيين في قارة أوروبا، اتفاقية شراكة وتكامل بينهما بعد التوصل لرؤية مشتركة بين الناديين، خاصة وأن الفريق البرتغالي يعد أحد أهم أندية العالم في إخراج المواهب الكروية ويمتلك أكاديميات وقطاعات ناشئين ومواهب هي الأفضل يغزو بها أوروبا وكرة القدم العالمية.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إنشاء أكاديميات مشتركة ومدارس كرة وتعاون وتنسيق مستمر بين الناديين، مع التأكيد على أن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على الناديين على حد سواء خاصة وأن بيراميدز كذلك يمتلك قطاعا مميزا من الناشئين ونجومه يمثلون قواما أساسيًا لمختلف المنتخبات المصرية في جميع المراحل السنية.

الاتفاق تضمن كذلك توسيع التعاون مستقبلا على مستوى قطاعات الناشئين وكذلك غيرها من تعاون يخص الفريق الأول بالنادي وكذلك فريق السيدات، وغيرها من مختلف القطاعات الكروية الأخرى، وكذلك ورش تعليمية ورياضية للاعبين والمدربين وجميع العاملين بقطاع الكرة،

وجاءت الشراكة بعد إعجاب نادي بنفيكا ورئيسه بسرعة وصول نادي بيراميدز إلى مستويات القمة بين أندية قارة أفريقيا في خلال سنوات بسيطة، وبات أحد أكبر الأندية المصنفة في القارة السمراء وكرة القدم العربية، وكذلك الإنجازات التي حدثت على مدار سنوات قليلة.

ويأمل نادي بيراميدز أن تعود تلك الشراكة على الكرة المصرية بفائدة كبيرة، خاصة وأن بنفيكا هو أحد أكبر وأنجح مؤسسات كرة القدم في أوروبا والعالم.

ومثل نادي بيراميدز في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر نادي بنفيكا لإعلان بنود اتفاقية التعاون، وفد برئاسة المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والمهندس عمر مدحت المدير التجاري.

كما مثل نادي بنفيكا، روي كوستا رئيس النادي، ومانويل بريتو نائب الرئيس، ومانويل رييس مسئول التطوير، وبيدرو ماركوس المدير التقني.