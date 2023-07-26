شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سبتمبر المقبل موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى إثيوبيا وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يوم 4 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق معسكر المنتخب الذي يشهد مواجهة اثيوبيا رسميا في تصفيات أفريقيا وتونس وديًا.

واستقر المنتخب على إقامة المعسكر في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، وسيتم اعلان قائمة المعسكر في نهاية أغسطس، على أن يخاطب الجهاز الإداري المحترفين في أنديتهم قبل انطلاق المعسكر بخمسة عشر يومًا.

وحجز منتخب مصر مقعدًا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بعد فوزه على منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف بالأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا، حيث تصدر المنتخب المجموعة برصيد 12 نقطة ليبتعد بالصدارة عن غينيا.

ويحل المنتخب الأثيوبي ضيفًا على ملعب استاد القاهرة لمواجهة منتخب مصر في سبتمبر 2023 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويتابع المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كافة ترتيبات وتحضيرات المنتخب لمعسكر سبتمبر الذي يتخلله مباراتي اثيوبيا في تصفيات افريقيا وتونس وديا.

ويصل فيتوريا القاهرة خلال الأيام المقبلة لعد انتهاء اجازته الصيفية ببلاده، ليعتمد خطة وترتيبات المعسكر رسميا وموعد انطلاقه، والملعب الذي سيقام عليه المعسكر.