شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفسخ تعاقده مع أحمد شوشة بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي سموحة، لاتفاق مع أحمد شوشة مدافع الفريق السكندرى لفسخ التعاقد بينهما بالتراضى، بعد حصوله على باقي مستحقاته لعدم الحاجة لخدماته فى الموسم المقبل.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل.

وكان سموحة نجح فى فسخ التعاقد مع 5 لاعبين حتى الآن بالتراضى بعد خروج هؤلاء اللاعبين من حسابات أحمد سامى، وهم كل من أليا سيلا ومحمد الصباحى والصباحى عماد ومؤمن عبد ربه، ممدوح عبد ربه، كما نجحوا فى بيع أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لنادي الأخدود السعودي لمدة موسم.

وتعاقد مسئولو سموحة مع صفقتين حتى الآن هما محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلي 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل، كما تم التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو"، وتفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى.