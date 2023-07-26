شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة المستبعدين.. البارالمبية تكشف شروط الانضمام لمنتخب الأثقال فى بطولة العالم بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حسام الدين مصطفى أن هناك شروط ومعايير تم وضعها للانضمام للمنتخب خلال هذه المرحلة وخاصة فى بطولة العالم القادمة بدبى والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 .

وأكدت اللجنة بأن المعايير طبقت على الجميع وأهمها ان يحصل اللاعب على أحد المراكز من الأول إلى السادس حتى يستطيع الانضمام واللعب لمنتخب مصر وهذه الشروط والمعايير تم إعلانها للاعبين منذ شهور ونشرها فى وسائل الإعلام المختلفة ولن ينضم للمنتخب الا اللاعب الجاهز فقط لهذه البطولة القوية حتى يكون تمثيل مصر له أهداف ومن أهمها التأهل لباريس وليس التمثيل المشرف فقط مهما كان اسم اللاعب ونتائجه السابقة ، ولهذا تم وضع استراتيجية كاملة للمرحلة القادمة مع وضع معايير محددة لاشتراك اللاعبين واللاعبات في بطولة العالم القادمة

وبعد اختبارات عديدة ومتنوعة تم اختيار الأفضل جاهزية فى الوقت الحالى وضم المنتخب 16 لاعبا ولاعبة من الصف الأول و4 من الناشئين اجتازوا تلك المعايير ليصبح المشاركون بالبطولة 20 لاعب ولاعبة .

كما تم منح الفرصة لـ 12 لاعب ولاعبة لم تنطبق عليهم المعايير في المرة الأولى بعمل 3 تجارب تحت إشراف حكام دوليين ومحليين ، ولم يحقق أي لاعب منهم المعايير المطلوبة خلال التجارب كما لم تتلقى اللجنة أي شكاوى أو طلب بخصوص التجارب قبل إجرائها .

وأشارت اللجنة أنها تعمل بشفافية وعدالة مع كل اللاعبين واللاعبات وتدعمهم بشكل مستمر، كما أن اللجنة تثمن حرص عائلات الأبطال على مشاركة ذويهم بالبطولات بعد تحقيقهم المعايير المطلوبة ، وتؤكد بأن الفرصة أمام كافة اللاعبين ما زالت قائمة للتأهل إلى دورة باريس البارالمبية 2024 من خلال التدريب الجاد والالتزام .

وجاء بيان اللجنة بعد استبعاد عدد من اللاعبين من منتخب مصر لرفع الأثقال لذوى الإعاقة من معسكر المنتخب القومى بالمركز الأوليمبى بالمعادى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة العالم لرفع الأثقال بدبى خلال الفتره من 14 وحتى 31 اغسطس القادم العديد من التساؤلات والاستفسارات ومنهم من اشتكى من ظلم الاختيار خلال الأيام الماضية .