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الاتحاد السكندرى يتعاقد مع ثنائى سلة سبورتنج فى صفقة انتقال حر

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القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في تدعيم صفوف فريق السلة بالتعاقد مع اللاعب باسم الليثي لاعب سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر والذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الجناح والارتكاز "3" و "4" بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة .

كما  نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن خالد لاعب سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر و الذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الارتكاز " 4 " و " 5 "  بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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