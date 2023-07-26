شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع ثنائى سلة سبورتنج فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في تدعيم صفوف فريق السلة بالتعاقد مع اللاعب باسم الليثي لاعب سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر والذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الجناح والارتكاز "3" و "4" بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة . كما نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن خالد لاعب سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر و الذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الارتكاز " 4 " و " 5 " بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة . -

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز