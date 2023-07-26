شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه إثيوبيا 8 سبتمبر رسميا فى ختام تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أن مواجهة الفراعنة وإثيوبيا في الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، تحدد لها يوم 8 سبتمبر المقبل بشكل رسمي، على أن تكون مواجهة مصر وتونس الودية يوم 12 سبتمبر.

ويسعى البرتغالي روي فيتوريا لإنهاء مرحلة التصفيات بشكل يليق بالمنتخب الوطني، من خلال مباراة إثيوبيا الرسمية وتونس الودية، حتى يتفرغ بعدها للتركيز على تصفيات كأس العالم.

وبدأ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم في البحث عن وديات خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث طلب البرتغالي روي فيتوريا توفير وديتين خلال هذا المعسكر، ويتواصل الجهاز الإداري بالتنسيق مع اتحاد الكرة لخوض وديتين خلال تلك الفترة استعداداً لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023، فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024، وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025، وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025، وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025