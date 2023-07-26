شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد 2004 يحقق المركز الثانى فى بطولة اسكندنافيا الودية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل منتخب كرة اليد للناشئين مواليد 2004 على المركز الثانى ببطولة اسكندنافيا الدولية الودية لكرة اليد و التى نظمها الاتحاد السويدى و ذلك بعد انتهاء المباراة الختامية بالبطولة بفوز منتخب الدنمارك بنتيجة 30 - 28 بعد اداء منتخبنا الوطنى مباراة قوية .

جاء الترتيب النهائى بحصول منتخب الدنمارك على المركز الأول و منتخب مصر على المركز الثانى و منتخب السويد منظم البطولة على المركز الثالث و منتخب النرويج على المركز الرابع.

و قد غاب عن مباراة اليوم بين المنتخب الوطنى المصرى و منتخب الدنمارك اللاعب أحمد محمد خوجة و الذى أصيب فى مباراة الأمس أمام منتخب السويد و قد فضل الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى اراحة اللاعب فى مباراة اليوم أمام منتخب الدنمارك.

و تعد بطولة اسكندنافيا الدولية الودية اعداد قوى لمنتخبنا الوطنى قبل انطلاق بطولة العالم حيث حقق منتخبنا الوطنى المصرى الفوز فى أول مبارياته على منتخب النرويج بنتيجة 35 - 34 و حقق الفوز فى مباراته الثانية على منتخب السويد على ملعبه و وسط جمهوره بنتيجة 28 - 24 يأتى ذلك فى اخر استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى قبل بطولة العالم للناشئين و التى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023.