شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلي أمام المصري.. وجود حارسين و7 ناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام المصري مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشهدت دكة الأهلي وجود كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

على جانب آخر، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي والداخلية لتقام في السابعة مساء الأحد المقبل بدلا من إقامتها في الثامنة والنصف مساء كما كان مقرراُ.

كما قررت لجنة المسابقات تغيير ملعب مباراة الأهلي والداخلية لتقام على استاد الكلية الحربية بدلا من استاد القاهرة.