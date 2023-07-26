صحيفة تفجر مفاجأة: الزمالك مهدد بالاستبعاد من الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مفاجأة كبيرة تهدد مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة الدوري المصري، خلف الأهلي المتوج باللقب وبيراميدز الوصيف.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسؤول بلجنة التراخيص في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قوله إن "الزمالك لديه قضية جرى الحكم فيها بشكل نهائي وهي قضية سبورتنج لشبونة الخاصة بأزمة لاعب الفريق شيكابالا، ولا بد من سداد الزمالك الغرامة الموقعة عليه أو على الأقل التوصل لاتفاق ودي مع النادي البرتغالي، وإبلاغ (كاف) بذلك من أجل المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل".

وأضاف المصدر أن الزمالك "تحصل على الرخصة للمشاركة في بطولة الكونفدرالية، وبالفعل تواجد بشكلٍ طبيعي في القرعة، لكن هذا لا يمنحه الحق في تأجيل إنهاء الأزمة، واللائحة تنص على أنه يحق لمسؤولي (كاف) سحب الترخيص الخاص بأي ناد في حال عدم استمرار استيفاء أي من شروط إصدار الترخيص؛ أو أن المرخص له ينتهك أيًا من التزاماته بموجب لوائح ترخيص النادي".

وأكمل المصدر: "يقوم المرخص بمراقبة المرخص له بانتظام من أجل ضمان تطبيق لوائح ترخيص النادي ويجب إبلاغ (كاف) بكل ما هو جديد بشأن القضايا بجانب متابعة لحظية من جانب اللجان بإجراء تحقيق وفحص على المستندات والأدلة المقدمة من الأندية لكل معيار، وحال كان التحقق من أن المستندات والأدلة لا تتماشى مع معايير ترخيص النادي المحددة والمتطلبات ، تحتفظ إدارة (كاف) بالحق في رفض مشاركة النادي في أي من بطولات (كاف)".

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وضع عدة شروط لمنح الأندية رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية، أبرزها سداد مستحقات اللاعبين والمدربين وتصفية الديون أو جدولتها بموافقة لجنة التراخيص التابعة لـ "كاف".