شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي وجريشة وجريندو يقودون هجوم المصرى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الأهلي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي، محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام المصري مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

وتواجد على دكة الأهلي كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.