شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول رضا سليم إلى القاهرة وتوقيع عقود انضمامه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي والمنضم حديثا إلى الأهلي إلى القاهرة بعد غد الجمعة، عقب إنهاء المفاوضات مع ناديه حول التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

ووافق رضا سليم على الانضمام للأهلي لمدة 5 مواسم في صفقة كلفت خزينة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم، توصلت لاتفاق نهائي مع مسؤولي الجيش الملكي، يقضي بانتقال المهاجم رضا سليم إلى الفريق القاهري، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع "هسبورت" إن مسؤولي الفريق المصري توصلوا لاتفاق نهائي مع نظرائهم في الفريق العسكري على جميع التفاصيل المالية المتعلقة بالعقد الذي سيجمع سليم بالأهلي.

وكشف أن اللاعب رضا سليم يُنتظر أن يُوقع على عقد انضمامه إلى الأهلي المصري اليوم الثلاثاء بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الأهلي المصري فتح باب المفاوضات مع سليم منذ أزيد من عشرة أيام، ووافق اللاعب قبل أن يوافق الجيش الملكي خلال الساعات الأخيرة.