شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات حصاد التايكوندو في بطولة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهى منتخب التايكوندو مشاركته في بطولة السنغال المفتوحة G2 بتحقيق 4 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 3 ميداليات فضية و1 ميدالية برونزية من مشاركة 6 لاعبين في واحدة من أهم البطولات استعدادا لبطولة أفريقيا القادمة.

وحصل علي الميداليات الفضية كلا من معتز عاصم في منافسات تحت وزن ٥٤ك و عبدالله عصام في منافسات فوق وزن ٨٧ك وتقي شعبان في منافسات فوق وزن ٧٣ك إلي جانب البرونزية التي حصلت عليها ليلي شريف في منافسات تحت وزن ٤٦ك.

ويشارك المنتخب الوطني الاول في العاصمة السنغالية داكار أيضا خلال الفترة الحالية بطولة تحدي الجائزة الكبرى فئة G1 يومى ٢٨ و ٢٩ يوليو بفريق مكون من: عبدالله عصام وزن فوق ٨٠ك وجني خطاب وزن تحت ٤٩ك ويقودهم فنياً الكابتن اسامه سيد المدرب العام للمنتخب الاول.

جدير بالذكر ان الفائزين بالمركز الاول والثاني بكل وزن ببطولة تحدي الجائزة الكبرى سيتأهل مباشرةً للاشتراك ببطولة الجائزة الكبرى القادمة بباريس فئة G6 والمقرر اقامتها فى الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.