شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يوجه الشكر لـ " على ماهر " عقب قضاء موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولي كابتن علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي ، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات ، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022 ، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقياً على التوالي.

وتأكد إدارة النادي تقديرها للجهد المبذول من الكابتن علي ماهر وأنه فرد من عائلة النادي مرحب بعودته دائماً.

وخلال ساعات سيتم إعلان المدير الفني الجديد للفريق الأول من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم.