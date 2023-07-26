تغييرات بالجملة.. تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمباراة المصري البورسعيدي المقرر انطلاقها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة 30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الفريقان المباراة الأخيرة في بطولة الدوري العام موسم 2022-2023، بعد أن انتهى مشوار البطولة لجميع الفرق.

وشهد تشكيل الأهلي الأساسي تغييرات بالجملة، بعد أن قرر مارسيل كولر منح عدد من اللاعبين راحة بعد المباراة الماضية ضد بيراميدز.

ويخوض الفريقان مباراتهما كتحصيل حاصل، بعد أن حسم الأهلي درع الدوري قبل خط النهاية بخمس جولات، كما تأكد احتلال المصري للمركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وسيبدأ الأهلي مواجهة المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - معتز محمد السيد - كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد قندوسي - محمد فخري - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمد ضوي كريستو - طاهر محمد طاهر - رأفت خليل.