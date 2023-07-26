ميلان يعلن رحيل لاعبه ماتيو جابيا بالميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ميلان الإيطالي عبر حسابة الرسمي، عن رحيل لاعبه ماتيو جابيا إلى صفوف فياريال الإسباني عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

نشر ميلان الإيطالي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في بيان رسمي قائلًا: " بيان رسمي".

أشار البيان إلى: "توصل نادي اي سي ميلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب ماتيو جابيا إلى نادي فياريال حتى 30 يونيو 2024".

أتم حديثه: "النادي يتمنى التوفيق للاعب في الموسم المقبل".

وفي سياق متصل، شارك اللاعب نوا أوكافور المنضم حديثًا للفريق في مران الفريق بصورة طبيعية استعدادًا للموسم الجديد.

وخسر ميلان أمام ريال مدريد 3 أهداف مقابل هدفين وديًا.