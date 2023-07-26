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وزير الرياضة يتواصل مع زياد السيسي لتهنئته ببرونزية بطولة العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللاعب زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني للسلاح لتهنئته ببرونزية بطولة العالم لسلاح السيف في إيطاليا.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود التي يبذلها اللاعب زياد السيسي والمستوى الفني الذي ظهر به خلال العامين السابقين بفضل منظومة السلاح المصري المتميزة والتي تعد أحد عناصر المنظومة المصرية الناجحة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على مواصلة دعم ورعاية لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية مساندتهم وتهيئة الأجواء لهم في ضوء السعي نحو خلق حالة كبيرة من التركيز استعدادًا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ والمنافسة علي تحقيق ميداليات أوليمبية بها.

كما أكد الوزير على دعم الحكومة المصرية للرياضة والرياضيين، والتزامها بتوفير الدعم اللازم لتطوير في مصر.

وتعد ميدالية زياد السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح، هي إنجاز كبير للرياضة المصرية، حيث يضيف هذا الإنجاز مزيدًا من الإنجازات الرياضية لمصر في مختلف الرياضات، ويؤكد مكانة مصر بين دول العالم في هذه الرياضة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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