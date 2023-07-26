محترف الهلال الجديد يغيب عن مواجهة أهلي طرابلس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي ختام الاستعداد لمواجهة أهلي طرابلس الليبي، والتي تجمع بين الطرفين ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال، والتي لن تشهد تواجد محترف الفريق الجديد.

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من المقرر أن يلعب الهلال مباراة أهلي طرابلس مساء غدًا الخميس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

غياب سافيتش عن مباراة الهلال وأهلي طرابلس:

أعلن نادي الهلال السعودي مساء اليوم الأربعاء غياب اللاعب الصربي سيرجي سافيتش عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أهلي طرابلس الليبي، مساء الخميس.

ويرجع غياب سافيتش عن مباراة الهلال وأهلي طرابلس بسبب إيقاف اللاعب لمباراة وحيدة مع فريق السابق لاتسيو الإيطالي .

ولن يكون خورخي خيسوس قادر على الاعتماد على خدمات اللاعب في وسط الملعب، ليعتمد على روبن نيفيز وأندري كاريلو في تلك المواجهة بالإضافة إلى محمد كنو.

يتواجد الهلال في المجموعة الثانية من البطولة العربية للأندية الأبطال والتي تضم كل من أندية الاهلي الليبي والسد القطري والوداد المغربي.

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