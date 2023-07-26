فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر .. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولى الكابتن علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.

وتأكد إدارة النادي تقديرها للجهد المبذول من الكابتن علي ماهر وأنه فرد من عائلة النادي مرحب بعودته دائمًا.

وخلال ساعات سيتم إعلان المدير الفني الجديد للفريق الأول من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه فيوتشر، الفائز من مباراة سيجندا بيج ستارز التنزاني ضد JKU زنزيبار، وتقام مباراة الذهاب خارج مصر، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري، على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر، أو 1 أكتوبر في القاهرة.