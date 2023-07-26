الهلال السعودي يضم البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة السابق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي مالكوم فيليبي سيلفا جناح نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي الحالي وبرشلونة السابق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو كارتوني معلقًا: “راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا”.

يُذكر أن البرازيلي مالكوم توج بلقب هداف الدوري الروسي الموسم الماضي، برصيد 23 هدفًا، كما يبلغ مالكوم من العمر 26 عامًا، ويلعب بمركز الجناح المهاجم الأيمن، إلى جانب إجادته في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر.

ويعتبر مالكوم هو رابع صفقات نادي الهلال السعودي بعد إتمام التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيش سافيتش.

ويسعى مسئولو نادي الهلال السعودي في الوقت الحالي، في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، مقابل 332 مليون دولار أمريكي.