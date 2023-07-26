مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أجري السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة تعديلات في تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ30.

وشهد التشكيل ظهور وجوه جديد في التشكيل الرسمي، حيث يتواجد علي لطفي في حراسة المرمي بدلًأ من الشناوي، بجانب البدأ بـ رأفت خليل وكريستو.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم الدبيس – معتز محمد – رامي ربيعة – خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أحمد قندوسي– محمد فخري – أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – رافت خليل – كريستو.

وجاء علي بدلاء الأهلي أمام المصري

مصطفى شوبير - حمزة علاء - كريم عثمان - أحمد خالد - محمد عبدالله - أحمد أشرف - محمد أحمد فتح الله - ميدو نبيل - محمد أشرف

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

يمتلك فريقي الأهلي والمصري تاريخ عريق في مسابقة الدوري، حيث أن تواجها من قبل في 147 لقاءوتميل كفة الإنتصارات لصالح الاهلي على نظيره المصري قبل مباراة اليوم، حيث التقى الفريقين في 147 مباراة طوال تاريخهما، حقق المارد الأحمر 86 فوزًا مقابل 25 انتصارًا للمصرى، وحسم التعادل 36 مباراة.

سجل الاهلى 227 هدفًا في شباك أبناء بورسعيد، فيما سجل المصري 115 هدفا في الشباك الحمراء.

يُذكر أن التعادل السلبي قد حسم نتيجة لقاء الدور الأول بين الأهلي والمصري، والذي جمع بينهما في يناير من العام الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب.