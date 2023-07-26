شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بيرو تكرم اتحاد الطائرة وتهديه دروع تذكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب المصري للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، مباراتين وديتين مع نظيره منتخب بيرو، من أجل الاستعداد الجيد والتجهيز لمنافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في دولتي كرواتيا والمجر خلال الفترة من 1 وحتى 11 أغسطس المقبل.

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره منتخب بيرو رابع أمريكا الجنوبية في المباراة الأولى بنتيجة ”3-2”، بينما تلقى المنتخب المصري الهزيمة في المباراة الثانية بنتيجة ”3-0”.

وعلى هامش المباريات، قامت سفارة دولة بيرو بتكريم المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد العربي، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وقاموا بإهداء الدروع التذكارية.

وقد شهدت المباراة حضور كلًا من خوسيه بيتا نكورت سفير دولة بيرو بالقاهرة، ومارتن إدواردو بالاسيوس رانجيل الوزير المفوض لدولة بيرو ونائب رئيس البعثة، وجيانكارلو أندريه بيدراوا رويز رئيس القسم القنصلي، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد العربي، ووائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، و ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية للناشئات و الشابات، و ابراهيم ثابت مرافق المنتخب بيرو .

ويتواجد المنتخب المصري للناشئات في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار كلًا من: ”منتخب المجر، الأرجنتين، الكاميرون، الصين، تشيلي”.