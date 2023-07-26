شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. استمرار التعادل السلبى بين الأهلى والمصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي أمام المصري بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري.

وهدد حسين السيد مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة الثامنة من داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها علي لطفي، بينما تمركز اللعب في وسط الملعب على مدار الربع ساعة الأولى.

وأنقذ محمد فخري هدف مؤكد للمصري في الدقيقة 16 بعدما أبعد الكرة من على خط المرمى من رأسية مروان حمدي ، وأبعدها عن مناطق الخطورة، وسدد كريستو تصويبة من خارج منطقة جزاء المصري ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمود جاد.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 26 نتيجة عرقلة كريستو وسددها مباشرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود جاد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

وتواجد على دكة الأهلي كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي، محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم.



















































