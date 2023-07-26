منتخب الشاطئية بالمجموعة الثانية بدورة بيلاروسيا

من جانبه، أكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر أن المجموعة الثانية قوية للغاية، وتمثل بداية الإستعداد القوى لبطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات، وفرصة جيدة للاحتكاك القوى مع منتخبات جيدة قبل المشاركة فى بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وانطلق اليوم الأربعاء، معسكر منتخب الشاطئية الجماعي، بقيادة مصطفى لطفي، استعدادا لدورة بيلا روسيا الودية التي تجهز الفراعنة لبطولة كأس العالم بالإمارات العام المقبل، حيث انضم اللاعبون الدوليون، مساء أمس الثلاثاء ويخوضون مرانهم الأول اليوم الأربعاء، وهم زيزو الصباح، محمد السيد، مصطفى أحمد، حسان محمد، مصطفى على، محمد عبدالنبى، أحمد إيشا، اسماعيل بهجت، حسام باولو والحسينى طة.

واختار مصطفى لطفي قائمة لاعبين جدد تضم كلاً من ابراهيم حسن، يوسف مرتضى، أحمد حمدى لبانه، مصطفى سمير، عبدالرحمن حسن الشافعى، هيثم عاطف كوستا، اسلام أحمد،أحمد جبر نصة، أحمد شكرى، حازم أسامة على، كريم محمد عبدالرحيم، محمد أشرف حسن، أحمد محمود إبراهيم، محمد السيد شوقى، عبدالقادر توفيق، محمد صديق، محمد السيدأبوالمعاطى، باسم محمود كمال، وسام محمد عبدالفتاح، أحمد أيمن، محمود عماد صقر، أحمد سعيد بدر وإبراهيم السامولى، وذلك لإختيار العناصر المتميزة لضمها إلى صفوف القوام الأساسى للمنتخب، والتى أفرزتها بطولة الدورى الأول لكرة القدم الشاطئية.

وكانت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية هي : "الأرجنتين، بيلاروسيا، البرازيل، كولومبيا، مصر، إيران، إيطاليا، اليابان، المكسيك، عمان، البرتغال، السنغال، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".

جدير بالذكر أن المكان الوحيد المتبقي في النهائيات سيكون لدولة من أوقيانوسيا عقب التصفيات المؤهلة للاتحاد في أغسطس، ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA ٢٠٢٤ في الفترة من ١٥ إلى ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ في دبي، الإمارات.