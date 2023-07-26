شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 26 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 26 / 6 / 2023 العديد من الاخبار الهامة على رأسها استعدادات الفريق الأبيض لمواجهته الاولى امام الإتحاد المنستيرى التونسى فى افتتاحية البطولة العربية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

إنبى يشكو أحمد عيد للجنة الانضباط رسمياً بسبب الزمالك

قدم مسئولو نادى إنبى شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة يطالب فيها بتحويل أحمد عيد ظهير الفريق والمعار من نادى الزمالك إلى لجنة الانضباط بسبب نزوله تدريبات الفريق الأبيض رغم عدم انتهاء إعارته ودون تصريح من مسئولى النادى البترولى.

مفاضلة بين الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد المنستيرى

يفاضل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، بين التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الفريق أمام الاتحاد المنستيرى المقرر لها في السادسة مساء الجمعة المقبل، إطار منافسات البطولة العربية في السعودية.

أوسوريو يطالب بانطلاقة قوية فى البطولة العربية أمام الاتحاد المنستيرى

طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، لاعبى القلعة البيضاء بانطلاقة قوية في البطولة العربية أمام الاتحاد المنستيرى المقرر لها الجمعة المقبل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية

تنتظر نادى الزمالك مواجهة قوية الجمعة المقبل، في افتتاح مبارياته في البطولة العربية التي ستقام في السعودية من الفترة 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل، أمام الاتحاد المنستيرى.

الزمالك يطلب شراء مصطفى العش من غزل المحلة

أرسل مسئولو نادى الزمالك خطابًا رسميًا لنظرائهم بنادى غزل المحلة، يطلبون خلاله التعاقد مع مصطفى العش مدافع زعيم الفلاحين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

دونجا يرتدى قميص إمام عاشور فى الزمالك.. صورة

ارتدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رقم القميص الذى كان يرتديه إمام عاشور خلال تواجده وسط صفوف الفارس الأبيض بالموسم الماضى، قبل احترافه بصفوف ميتلاند الدنماركى، ثم الانتقال لصفوف الأهلى.