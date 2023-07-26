شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها توجيه الشكر لعلي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عقب فترة ناجحة في قيادة الفريق منذ صعوده للدوري الممتاز.

فيوتشر يوجه الشكر لـ " على ماهر " عقب قضاء موسمين

وجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

4 ميداليات حصاد التايكوندو في بطولة السنغال

انهى منتخب التايكوندو مشاركته في بطولة السنغال المفتوحة G2 بتحقيق 4 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 3 ميداليات فضية و1 ميدالية برونزية من مشاركة 6 لاعبين في واحدة من أهم البطولات استعدادا لبطولة أفريقيا القادمة.

تعرف على موعد وصول رضا سليم إلى القاهرة وتوقيع عقود انضمامه للأهلى

يصل المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي والمنضم حديثا إلى الأهلي إلى القاهرة بعد غد الجمعة، عقب إنهاء المفاوضات مع ناديه حول التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

بعثة الكونغ فو تصل القاهرة بعد حصد كأس البطولة الأفريقية في كوت ديفوار

وصلت بعثة المنتخب المصري للكونغ فو اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة قادمة من كوت ديفوار بعد التتويج بـ 19 ميدالية ذهبية في البطولة الأفريقية الثامنة التي أقيمت في مدينة إبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 20-24 يوليو الجاري.

منتخب اليد 2004 يحقق المركز الثانى فى بطولة اسكندنافيا الودية استعدادا لبطولة العالم

حصل منتخب كرة اليد للناشئين مواليد 2004 على المركز الثانى ببطولة اسكندنافيا الدولية الودية لكرة اليد و التى نظمها الاتحاد السويدى و ذلك بعد انتهاء المباراة الختامية بالبطولة بفوز منتخب الدنمارك بنتيجة 30 - 28 بعد اداء منتخبنا الوطنى مباراة قوية .

تعديل موعد وملعب مباراة الأهلي والداخلية في الكأس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي والداخلية لتقام في السابعة مساء الأحد المقبل بدلا من إقامتها في الثامنة والنصف مساء كما كان مقرراُ.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا 8 سبتمبر رسميا فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أن مواجهة الفراعنة وإثيوبيا في الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، تحدد لها يوم 8 سبتمبر المقبل بشكل رسمي، على أن تكون مواجهة مصر وتونس الودية يوم 12 سبتمبر.

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع ثنائى سلة سبورتنج فى صفقة انتقال حر

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في تدعيم صفوف فريق السلة بالتعاقد مع اللاعب باسم الليثي لاعب سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر والذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الجناح والارتكاز "3" و "4" بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة .

بعد أزمة المستبعدين.. البارالمبية تكشف شروط الانضمام لمنتخب الأثقال فى بطولة العالم بدبى

أوضحت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حسام الدين مصطفى أن هناك شروط ومعايير تم وضعها للانضمام للمنتخب خلال هذه المرحلة وخاصة فى بطولة العالم القادمة بدبى والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 .

سموحة يفسخ تعاقده مع أحمد شوشة بالتراضى

توصل مسئولو نادي سموحة، لاتفاق مع أحمد شوشة مدافع الفريق السكندرى لفسخ التعاقد بينهما بالتراضى، بعد حصوله على باقي مستحقاته لعدم الحاجة لخدماته فى الموسم المقبل.

4 سبتمبر المقبل موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى إثيوبيا وتونس

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يوم 4 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق معسكر المنتخب الذي يشهد مواجهة اثيوبيا رسميا في تصفيات أفريقيا وتونس وديًا.

إنبى يشكو أحمد عيد للجنة الانضباط رسمياً بسبب الزمالك

قدم مسئولو نادى إنبى شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة يطالب فيها بتحويل أحمد عيد ظهير الفريق والمعار من نادى الزمالك إلى لجنة الانضباط بسبب نزوله تدريبات الفريق الأبيض رغم عدم انتهاء إعارته ودون تصريح من مسئولى النادى البترولى.