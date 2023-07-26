شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينفى "مشادة" عضو المجلس مع رئيس الحمام فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ما تم تداوله عن مشادة واشتباكات بالأيدي بين محمد أبو الوفاء عضو المجلس وعدلى رسلان رئيس نادي الحمام في الساعات الماضية.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "تابع الاتحاد المصرى ما تناولته بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الساعات المنقضية من حدوث اشتباكات بين أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأحد رموز أعضاء الجمعية العمومية".

وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "يؤكد المجلس علاقته الوطيدة والمتينة بجمعيته وأن الأمر تم تصويره بصورة مغايرة تمامًا لما حدث، ويؤكد مجلس إدارة اتحاد الكرة ثقته واعتزازه بجمعيته العمومية وأن كرامتها جزء لا يتجزأ من كرامة مجلس إدارة الاتحاد".