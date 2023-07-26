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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينفى "مشادة" عضو المجلس مع رئيس الحمام فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ما تم تداوله عن مشادة واشتباكات بالأيدي بين محمد أبو الوفاء عضو المجلس وعدلى رسلان رئيس نادي الحمام في الساعات الماضية.
وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "تابع الاتحاد المصرى ما تناولته بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الساعات المنقضية من حدوث اشتباكات بين أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأحد رموز أعضاء الجمعية العمومية".
وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "يؤكد المجلس علاقته الوطيدة والمتينة بجمعيته وأن الأمر تم تصويره بصورة مغايرة تمامًا لما حدث، ويؤكد مجلس إدارة اتحاد الكرة ثقته واعتزازه بجمعيته العمومية وأن كرامتها جزء لا يتجزأ من كرامة مجلس إدارة الاتحاد".
وذكر اتحاد الكرة فى وقت سابق، أنه تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثانى والثالث بشأن دورى المحترفين، وتقرر تكليف إدارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافى والنفقات المالية عند إصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.
وضمن 20 ناديا التواجد فى دورى المحترفين "أ" فى الموسم المقبل المؤهل للدورى المصرى الممتاز، وهى كل من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان الهابطة من الممتاز، وفريقى بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.
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