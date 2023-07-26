شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخري ينقذ مرمى الأهلى من الهدف الأول للمصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ محمد فخرى لاعب الأهلي مرمى فريقه من الهدف الأول من المصري بالدقيقة 16 من زمن اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت كرة عرضية لفريق المصري نجح مروان حمدي في توجيها لمرمى ألأهلى لتمر من على لطفي لكن محمد فخري أنقذها من على خط المرمى.

وضم تشكيل الأهلي كل من: "علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم".

وتواجد على دكة الأهلي كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.

في المقابل ضم تشكيل المصري كل من: "محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم".

يحتل الأهلى صدارة جدول مسابقة الدورى برصيد 82 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، فاز فى 25 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الأهلى 63 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

بينما يحتل المصرى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدى فى 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 8 مواجهات، وسحل لاعبو المصرى 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً آخر.

وحسم التعادل السلبى نتيجة المواجهة الأخيرة التى جمعت الأهلى والمصرى، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصرى والأهلى إلى الحكم الدولى محمد معروف، ويعاونه كل من أحمد نوفل ومحمود كثير وأحمد ناجى ومحمود بسيونى حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.



















































