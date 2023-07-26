شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يضغط على المصري لتسجيل هدف التقدم والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الأهلي أمام المصري بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري.

وهدد حسين السيد مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة الثامنة من داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها علي لطفي، بينما تمركز اللعب في وسط الملعب على مدار الربع ساعة الأولى.

وأنقذ محمد فخري هدف مؤكد للمصري في الدقيقة 16 بعدما أبعد الكرة من على خط المرمى من رأسية مروان حمدي، وأبعدها عن مناطق الخطورة، وسدد كريستو تصويبة من خارج منطقة جزاء المصري ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمود جاد.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 26 نتيجة عرقلة كريستو وسددها مباشرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود جاد، فيما سدد رأفت خليل تصويبة بيسراه في الدقيقة 38 ولن مرت بعيدة عن الثلاث خشبات، وشن كريستو هجمة من وسط الملعب في الدقيقة 39 وقطع مشوارا قبل أن يسدد من خارج منطقة جزاء المصري ولكن مرت أعلى العارضة.

وهدد مروان حمدي مرمى الأهلي برأسية في الدقيقة 40 بعد متابعته لعرضية الياس الجلاصي ولكن مرت أعلى عارضة مرمى علي لطفي، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأجرى المصري تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول رجب عمران بدلا من أهدر رأفت خليل فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 50 بعد تسديد الكرة بيمينه من داخل منطقة جزاء المصري ولكن تصدى لها محمود جاد، وسدد خالد عبد الفتاح تصويبة في الدقيقة 54 من داخل منطقة جزاء المصري ولكن أمسك بها محمود جاد.

وأهدر معتز محمد فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 58 بعد خطأ محمود جاد في إبعاد الكرة ولعبها معتز رأسية ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن للمصري وعادت إلى أحمد نبيل كوكا الذي سددها أعلى العارضة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

وتواجد على دكة الأهلي كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي، محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم.















































