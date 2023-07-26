شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجس نبض علي ماهر بعد رحيله عن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل علي ماهر المدير الفني السابق لفريق فيوتشر، دائرة اهتمامات النادي المصري استعدادا للموسم المقبل، وذلك بعد رحيله رسمياً عن فريق فيوتشر.

وكان مسؤولو المصري قد دخلوا في مفاوضات مع علي ماهر في وقت سابق، إلا أنه أجل الأمر حتى حسم مصيره مع فيوتشر.

وتنتهي مهمة ميمي عبد الرازق مدرب المصري، مع الفريق الأول، عقب انتهاء مباراة المصري والأهلي، المؤجلة من الجولة 30 بالموسم، والتي تعد آخر مباريات الموسم الجاري.

ووجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولي علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي ، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات ، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022 ، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقياً على التوالي.

وأكدت إدارة فيوتشر تقديرها للجهد المبذول من علي ماهر وأنه فرد من عائلة النادي مرحب بعودته دائماً.