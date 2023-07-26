شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري عقب تعادل الأهلي مع المصري ونهاية المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الدوري للموسم الحالي 2022 / 2023 رسميا، عقب تعادل الأهلي مع المصري في المباراة التي أقيمت بينهما ، وهي المباراة الأخيرة في الدوري هذا الموسم، والذي حصل الأهلي علي لقب الدوري عقب غياب موسمين متتاليين.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

وتواجد على دكة الأهلي كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد فتح الله وأحمد اشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وكريم عثمان.

في المقابل ضم تشكيل المصري كل من: محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم.