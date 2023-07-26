رسميا.. علي ماهر يرحل عن تدريب فيوتشر

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة الكابتن على ماهر، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق خلال موسمين من النجاح.

وكان علي ماهر قد تولى مهمة تدريب فريق فيوتشر في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.

وأكد مجلس إدارة نادي فيوتشر تقديره للجهد المبذول من الكابتن على ماهر وأنه فرد من عائلة النادي ومرحب بعودته دائمًا.

ومن المقرر أن يتم إعلان المدير الفني الجديد لفريق فيوتشر خلال ساعات من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم.