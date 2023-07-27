شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى عقب تعادل الأهلى مع المصرى فى الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ الانجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري علي صدارة هدافي الدوري عقب نهاية المسابقة رسميا بتعادل الأهلي والمصري سلبيا في المباراة الأخيرة بالدوري، وذلك برصيد 16 هدفا.

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود كالتالي

مابولولو الاتحاد السكندري 16

أحمد سيد زيزو الزمالك 13

احمد الشيخ غزل المحلة 11

محمد شريف الأهلي 11

محمد حمدي أسوان 11

احمد امين اوفة إنبي 10

فاجري لاكاي بيراميدز 10

جون أوكلي المقاولون 9

سمير فكرى الداخلية 9

كريم بامبو البنك الأهلي 9

مصطفى فتحي بيراميدز 8

محمد الشامي الإسماعيلي 8

علي معلول الأهلي 8

أحمد ياسر ريان سيراميكا 8

جوزيف أوشايا المقاولون 8

رزقي حمرون فاركو 8

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.