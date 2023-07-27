شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق: حزين على طريقة رحيلى عن المصري وأنا شيخ المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، رحيله عن تدريب الفريق الأول، عقب نهاية مباراة الأهلي بالدوري المصري.

وتابع عبد الرازق خلال مداخلة تليفزيونية: "حزنت على خسارة كأس الرابطة، وجئنا في فترة مؤقتة، كامل أبو علي أكد لي الرحيل عقب نهاية المباراة، ودائمًا يحدث معي هذا الأمر يتم يتم تعييني ثم تتم إقالتي، وقدمت كل ما لدي".

واستطرد المدرب الفني السابق للمصري: "لا أعلم السبب وراء رحيلي عن تدريب الفريق، ربما كان السبب هو خسارة كأس الرابطة، ولكن أنا من أكفأ المدربين وشيخ المدربين في مصر".

واختتم ميمي عبد الرازق: "حزين على أسلوب رحيلي من الفريق، وكنت أنتظر على الأقل 24 ساعة وليس بعد المباراة، وكنت أستحق رحيلا أفضل من هذا، وأقدم كل الشكر للجهاز الفني واللاعبين".

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.