شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 26 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها تعديل موعد مباراة الاهلي والداخلية وملعب المباراة المقرر اقامتها الاحد المقبل في كأس مصر

الأهلي يتعادل مع المصري فى ختام مشواره بالدوري

تعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري. بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.

فيوتشر يوجه الشكر لـ " على ماهر " عقب قضاء موسمين

وجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولي كابتن علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي ، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات ، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022 ، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقياً على التوالي.

تعرف على موعد وصول رضا سليم إلى القاهرة وتوقيع عقود انضمامه للأهلى

يصل المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي والمنضم حديثا إلى الأهلي إلى القاهرة بعد غد الجمعة، عقب إنهاء المفاوضات مع ناديه حول التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

ووافق رضا سليم على الانضمام للأهلي لمدة 5 مواسم في صفقة كلفت خزينة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار.

تعديل موعد وملعب مباراة الأهلي والداخلية في الكأس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي والداخلية لتقام في السابعة مساء الأحد المقبل بدلا من إقامتها في الثامنة والنصف مساء كما كان مقرراُ.

كما قررت لجنة المسابقات تغيير ملعب مباراة الأهلي والداخلية لتقام على استاد الكلية الحربية بدلا من استاد القاهرة.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا 8 سبتمبر رسميا فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أن مواجهة الفراعنة وإثيوبيا في الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، تحدد لها يوم 8 سبتمبر المقبل بشكل رسمي، على أن تكون مواجهة مصر وتونس الودية يوم 12 سبتمبر.

بعد أزمة المستبعدين.. البارالمبية تكشف شروط الانضمام لمنتخب الأثقال فى بطولة العالم بدبى

أوضحت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حسام الدين مصطفى أن هناك شروط ومعايير تم وضعها للانضمام للمنتخب خلال هذه المرحلة وخاصة فى بطولة العالم القادمة بدبى والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 .

سموحة يفسخ تعاقده مع أحمد شوشة بالتراضى

توصل مسئولو نادي سموحة، لاتفاق مع أحمد شوشة مدافع الفريق السكندرى لفسخ التعاقد بينهما بالتراضى، بعد حصوله على باقي مستحقاته لعدم الحاجة لخدماته فى الموسم المقبل.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل.