شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: عودة سعد سمير للأهلى ضرورية.. واسمى مطروح لتدريب بعض الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد النحاس أن مواجهة الأهلي والمصري متواضعة فنيًا، خصوصًا أنها تأتي في نهاية الموسم وتعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، مشيرا إلى أن مارسيل كولر كان يريد تقييم بعض اللاعبين الشباب والبدلاء، فيما يعيش الفريق البورسعيدي في أزمة نفسية بعد خسارة كأس الرابطة.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية: "هناك أمر إيجابي بعد مشاركة بعض اللاعبين الشباب من مواليد 2005 مثل محمد زعلوك ومعتز محمد، ومع مواصلة المشاركة من الممكن أن يستفيد الأهلي منهم، وبعضهم قد يخرج للإعارة ويزيد خبرات واحتكاك ثم يعيد للفريق مجددًا".

وأضاف: "كولر كان هدفه تقييم اللاعبين، وهناك أسماء قد تتواجد في الفريق الأول من أجل اكتساب الخبرات من زملائهم، بينما سيخرج لاعبين للإعارة، وآخرين سيتم الاعتماد عليهم مستقبلا، بينما قد يذهب بعض العناصر للإعارة، وكريم الدبيس خامة جيدة وأيضا كوكا".

وواصل: "الأهلي يمتلك لاعبين كثيرين معارين لأندية آخرى، ومعتز محمد لو خرج للإعارة سوف يفيد النادي مستقبلا، خصوصا في ظل المعاناة في مركز المساك".

وأكمل: "سعد سمير كان من أفضل العناصر في فيوتشر مع محمود مرعي، وقد تكون هناك رؤية بوجود سعد الموسم القادم مع الأهلي في الموسم المقبل، وهو لاعب جيد، ولكن عودته ستكون مرتبطة بغرفة الملابس، بعدما حدث مع أيمن أشرف الذي رحل بعد موسم ظل خلاله جليسا لمقاعد البدلاء".

وأردف: "سعد سمير من العناصر التي خدمت النادي الأهلي، وقد يعود للنادي ويكون له دور أيضًا في الموسم المقبل، في ظل كثرة المباريات وضغط الفريق الأحمر، وكل فرق الدوري انهت مشوارها منذ يوم 13 يوليو وحصلوا على راحة".

واستطرد: "هناك ضغط مباريات رهيب محليا وقاريا، ونحتاج لزيادة عدد أيام السنة من اجل استيعاب كل مباريات الأجندة المحلية والقارية". وأتم: "اسمي مطروح على طاولة بعض الأندية، وأتمنى التواجد مع أي فريق منذ بداية الموسم".