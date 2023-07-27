شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم 26 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها تعادل الاهلي مع المصري في ختام مباريات الدوري للموسم الحالي.

الأهلي يتعادل مع المصري فى ختام مشواره بالدوري

تعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري. بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.

تعرف على موعد وصول رضا سليم إلى القاهرة وتوقيع عقود انضمامه للأهلى

يصل المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي والمنضم حديثا إلى الأهلي إلى القاهرة بعد غد الجمعة، عقب إنهاء المفاوضات مع ناديه حول التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

ووافق رضا سليم على الانضمام للأهلي لمدة 5 مواسم في صفقة كلفت خزينة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار.

بعثة الكونغ فو تصل القاهرة بعد حصد كأس البطولة الأفريقية في كوت ديفوار

وصلت بعثة المنتخب المصري للكونغ فو اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة قادمة من كوت ديفوار بعد التتويج بـ 19 ميدالية ذهبية في البطولة الأفريقية الثامنة التي أقيمت في مدينة إبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 20-24 يوليو الجاري.

منتخب اليد 2004 يحقق المركز الثانى فى بطولة اسكندنافيا الودية استعدادا لبطولة العالم

حصل منتخب كرة اليد للناشئين مواليد 2004 على المركز الثانى ببطولة اسكندنافيا الدولية الودية لكرة اليد و التى نظمها الاتحاد السويدى و ذلك بعد انتهاء المباراة الختامية بالبطولة بفوز منتخب الدنمارك بنتيجة 30 - 28 بعد اداء منتخبنا الوطنى مباراة قوية .

جاء الترتيب النهائى بحصول منتخب الدنمارك على المركز الأول و منتخب مصر على المركز الثانى و منتخب السويد منظم البطولة على المركز الثالث و منتخب النرويج على المركز الرابع.

تعديل موعد وملعب مباراة الأهلي والداخلية في الكأس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي والداخلية لتقام في السابعة مساء الأحد المقبل بدلا من إقامتها في الثامنة والنصف مساء كما كان مقرراُ.

كما قررت لجنة المسابقات تغيير ملعب مباراة الأهلي والداخلية لتقام على استاد الكلية الحربية بدلا من استاد القاهرة.

فيوتشر يوجه الشكر لـ " على ماهر " عقب قضاء موسمين

وجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولي كابتن علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي ، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات ، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022 ، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقياً على التوالي.

4 ميداليات حصاد التايكوندو في بطولة السنغال

انهى منتخب التايكوندو مشاركته في بطولة السنغال المفتوحة G2 بتحقيق 4 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 3 ميداليات فضية و1 ميدالية برونزية من مشاركة 6 لاعبين في واحدة من أهم البطولات استعدادا لبطولة أفريقيا القادمة.

وحصل علي الميداليات الفضية كلا من معتز عاصم في منافسات تحت وزن ٥٤ك و عبدالله عصام في منافسات فوق وزن ٨٧ك وتقي شعبان في منافسات فوق وزن ٧٣ك إلي جانب البرونزية التي حصلت عليها ليلي شريف في منافسات تحت وزن ٤٦ك.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا 8 سبتمبر رسميا فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أن مواجهة الفراعنة وإثيوبيا في الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، تحدد لها يوم 8 سبتمبر المقبل بشكل رسمي، على أن تكون مواجهة مصر وتونس الودية يوم 12 سبتمبر.

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع ثنائى سلة سبورتنج فى صفقة انتقال حر

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في تدعيم صفوف فريق السلة بالتعاقد مع اللاعب باسم الليثي لاعب سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر والذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الجناح والارتكاز "3" و "4" بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة .

بعد أزمة المستبعدين.. البارالمبية تكشف شروط الانضمام لمنتخب الأثقال فى بطولة العالم بدبى

أوضحت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حسام الدين مصطفى أن هناك شروط ومعايير تم وضعها للانضمام للمنتخب خلال هذه المرحلة وخاصة فى بطولة العالم القادمة بدبى والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 .

سموحة يفسخ تعاقده مع أحمد شوشة بالتراضى

توصل مسئولو نادي سموحة، لاتفاق مع أحمد شوشة مدافع الفريق السكندرى لفسخ التعاقد بينهما بالتراضى، بعد حصوله على باقي مستحقاته لعدم الحاجة لخدماته فى الموسم المقبل.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل.

4 سبتمبر المقبل موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى إثيوبيا وتونس

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يوم 4 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق معسكر المنتخب الذي يشهد مواجهة اثيوبيا رسميا في تصفيات أفريقيا وتونس وديًا.

واستقر المنتخب على إقامة المعسكر في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، وسيتم اعلان قائمة المعسكر في نهاية أغسطس، على أن يخاطب الجهاز الإداري المحترفين في أنديتهم قبل انطلاق المعسكر بخمسة عشر يومًا.

إنبى يشكو أحمد عيد للجنة الانضباط رسمياً بسبب الزمالك

قدم مسئولو نادى إنبى شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة يطالب فيها بتحويل أحمد عيد ظهير الفريق والمعار من نادى الزمالك إلى لجنة الانضباط بسبب نزوله تدريبات الفريق الأبيض رغم عدم انتهاء إعارته ودون تصريح من مسئولى النادى البترولى.

جاء هذا بعدما سبق و كشف أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أنه بصدد تقديم شكوى ضد أحمد عيد فى لجنة الانضباط، بعد انقطاع التواصل مع ظهير الفريق المعار من نادى الزمالك لمدة موسم، رغم تفعيل بند الشراء ومخاطبة النادى الأبيض لدفع قيمة الـ3 ملايين جنيه.