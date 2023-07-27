شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوجه الشكر لميمي عبد الرازق وجهازه الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مهمة ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، مع الفريق البورسعيدي وذلك بعد خوض اللقاء الأخير في الدوري أمام الأهلي، والذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ووجه النادي المصري الشكر لميمي عبد الرازق وجهازه الفني، وأنهى النادي المصري موسم 2023، في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة فاز في 11 لقاء، وتعادل في 15 مواجهة وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً آخر.

وإجمالا قاد ميمي عبد الرازق النادي المصري النادي المصري فى 11 مباراة بمختلف البطولات، وجاءت نتائج الفريق البورسعيدي تحت قيادته كالتالي:

ـ كأس مصر

دور الـ 32: الفوز على بترول أسيوط 3/1

دور الـ 16: الفوز على حرس الحدود 3/2

ـ الدوري

المصري والداخلية: 1/1

المصري والاتحاد: 2/1

المصري وغزل المحلة: 1/1

المصري وفيوتشر: 2/0

المصري وفاركو: 3/0

المصري وسموحة: 0/1

المصري والأهلي 0/0

ـ كأس الرابطة

" الدور نصف النهائي"

المصري وفيوتشر: 0/0

وفاز المصري بركلات الترجيح 3/1

- النهائي

المصري وسيراميكا: 4/1