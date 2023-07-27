شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: علي ماهر مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، تعيين علي ماهر مدرب فريق فيوتشر السابق، مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الحسيني في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أشكر ميمي عبد الرازق على الفترة الماضية مع الفريق، لأنهم قدموا عروض مميزة مع الفريق منذ توليهم المهمة".

وتابع: "كان هناك اتفاق بين الجهاز الفني للمصري والإدارة بأن المهمة ستنتهي مع نهاية مسابقة الدوري الممتاز".

وانتهت مهمة ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، مع الفريق البورسعيدي وذلك بعد خوض اللقاء الأخير في الدوري أمام الأهلي، والذي جمع الفريقين على ستاد برج العرب، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ووجه النادي المصري الشكر لميمي عبد الرازق وجهازه الفني، وأنهى النادي المصري موسم 2023، في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة فاز في 11 لقاء، وتعادل في 15 مواجهة وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً آخر.