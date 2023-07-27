شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيري: صفوفنا مكتملة قبل لقاء الزمالك.. ورحيل بن يونس لن يؤثر علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير حيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، أن البعثة وصلت إلى السعودية والفريق خاض تدريباته بكل قوة، موضحاً أن الفريق سافر لأداء العمرة قبل التركيز في منافسات البطولة العربية.

وأضاف أمير حيزم في تصريحات تليفزيونية: "نستعد بكل قوة لمنافسات البطولة وهناك تركيز شديد للظهور بصورة رائعة في هذا المحفل العربي".

وأشار إلى أن الصفوف مكتملة قبل مواجهة الزمالك، موضحاً أن الفريق في أتم الجاهزية لخوض اللقاء الافتتاحي لمشواره بالبطولة العربية أمام الفريق الأبيض.

وأكد أن الاتحاد المنستيري سيدافع عن حظوظه كاملة في التأهل عن هذه المجموعة والوصول لما هو أبعد من مرحلة المجموعات.

وأوضح أن الاتحاد المنستيري لديه حالة من التركيز الشديد لتحقيق الفوز في المواجهة الأولى ضد الزمالك مؤكداً أنه لم يكن يتمنى على الإطلاق رحيل المدير الفني عماد بن يونس قبل البطولة.

وأتم قائلاً: "ثقتنا كبيرة أن المدير الفني الجديد طارق الجاني يستطيع قيادة الفريق لتقديم مستويات طيبة في البطولة العربية ، وخاصة أنه على دراية بالفريق في ظل عمله كمساعد لبن يونس".