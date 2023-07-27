شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 26 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 26 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها وصول رضا سليم لاعب الجيش الملكى والمنضم حديثا للأهلى بعد غد الجمعة، بالإضافة لتعديل موعد مباراة الأهلى والداخلية فى دور الـ16 لكأس مصر.

تعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري. بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.

يصل المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي والمنضم حديثا إلى الأهلي إلى القاهرة بعد غد الجمعة، عقب إنهاء المفاوضات مع ناديه حول التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي والداخلية لتقام في السابعة مساء الأحد المقبل بدلا من إقامتها في الثامنة والنصف مساء كما كان مقرراُ.

ينضم شادي حسين مهاجم الأهلي إلى صفوف زد خلال الساعات القادمة عقب نهاية مباراة فريقه ضد المصري في ختام منافسات الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين من عمر المسابقة.

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع أكثر من لاعب أجنبي، لتدعيم صفوفهم في الموسم المقبل، وتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني، الذي يرغب في ضم لاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة اللازمة للفريق الأحمر.

رفض أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، تجديد إعارة زياد طارق من النادى الأهلى، لعدم الحاجة لخدماته في الفريق السكندرى في الموسم المقبل.

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