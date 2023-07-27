في ختام مشواره بالدوري المصري.. الأهلي يتعادل سلبيا مع المصري البورسعيدي

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي مع فريق المصري البورسعيدي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب، في المواجهة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مواجهة الأهلي والمصري هي المباراة الختامية لهذا الموسم 2022 -2023، والذي حسم لقبه المارد الأحمر بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بـ 5 جولات.

وبهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.

وبدأ الأهلي مواجهة المصري بالتشكيل التالي:

علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد السيد وكريم الدبيس في الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل في الهجوم.

فيما بدأ المصري البورسعيدي مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار في الدفاع، عمرو موسى وحسن علي ووألياس الجلاصي في الوسط، وحسام جريشة ومحمد جريندو ومروان حمدي في الهجوم.