مبابي يرفض عرض الهلال السعودي الضخم ويوافق على شروط ريال مدريد

كشفت مصادر إعلامية، أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان رفض عرض الهلال، رغما عن الاغراء المالي الضخم والذي قدر ب 900 مليون يورو سنويا.



وقال خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، "ليس لدى مبابي حاليًا أي نية لفتح محادثات على الرغم من اقتراح 200 مليون يورو راتب ثابت بالإضافة إلى حقوق الصورة بنسبة 100%".



وأضاف في تغريدة بحسابة في تويتر "أن باريس سان جيرمان مقتنعًا بأن مبابي وافق على الشروط مع ريال مدريد".



وقدم نادي الهلال السعودي عرضا ضخما بقيمة 900 مليون يورو لإغراء نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. لمدة موسم واحد فقط، براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.



كما شمل العرض السعودي إغراء النجم الفرنسي بعقود إعلانية وتجارية واستغلال حقوق الصورة بقيمة تصل إلى 700 مليون يورو.



وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، لكن النادي الباريسي يريد بيعه هذا الصيف حتى لا يرحل عنه مجانا عند نهاية عقده.



المصدر: فابريزيو رومانو