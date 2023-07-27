الأهلي والمصري.. التعادل السلبي يحسم آخر مباريات الموسم الكروي

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار بشكل رسمي علي موسم الدوري المصري الممتاز 22-2023، بنهاية صافرة لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي، والذي حسمه التعادل السلبي من دون أهداف.

وفشل الفريقان في هز الشباك بعد عدو محاولات خطيرة على كلا الحارسان ولكن من دون ترجمة حقيقية لأهداف.

تفاصيل الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري:

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء محاولات من كلا الطرفين، وسط حذر دفاعي كبير.

وفي الدقيقة الـ4 اقترب الأهلي عن طريق لاعبه خالد عبدالفتاح من تسجيل الهدف الأول بعدما أرسل تمريرة من جهة اليمين للاعب محمد فخري على حدود منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتصل لدفاع المصري.

وفي الدقيقة الـ 15 أرسل إلياس الجلاسي الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها عماد الدين بوبكر برأسية من على القائم الثاني وتابعها مروان حمدي براسية ولكن شتتها محمد فخري من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 38 سدد رأفت خليل الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وكاد المصري من خطف الهدف الأول في الدقيقة 40 بعدما أرسل إلياس الجلاسي الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها مروان حمدي برأسية ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

تفاصيل الشوط الثاني من مباراة الأهلي والمصري:

شهد الشوط الثاني كثافة هجومية من قبل لاعبي الأهلي بعدما أرسل طاهر محمد طاهر الكرة لداخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50 وحولها محمد فخري برأسية من على القائم الأول مرت مباشرة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 54 توغل خالد عبدالفتاح داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد الكرة ولكن أمسك بها الحارس محمود جاد بسهولة.

كما شكل المصري البورسعيدي خطورة في أكثر من كرة عن طريق لاعبه حسين السيد بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ومرر الكرة للاعب مروان حمدي الذي سددها ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

كما أهدر مروان حمدي فرصة هدفًا محققًا في الدقيق 93 بعد هجمة مرتدها نفذها لاعبو المصري بنجاح ولكن تصدي لها علي لطفي حارس مرمي الأهلي بنجاح ليطلق الحكم صافرة اللقاء وينتهي بالتعادل السلبي.

ترتيب الفريقين بعد ختام مبارياتهما بالدوري:

توقف رصيد الأهلي بعد التعادل عند النقطة 83، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 48 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري.